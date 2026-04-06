6日午前8時18分ごろ、栃木県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は神奈川県西部で、震源の深さはおよそ140km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、栃木県の宇都宮市です。【各地の震度詳細】■震度1□栃木県宇都宮市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしていま