ホワイトソックスに3連敗し、チームとして4連敗となったブルージェイズ。ロッキーズ、ホワイトソックスという昨季の低迷チームに1勝5敗と負け越し、しかもアレハンドロ・カーク捕手、コディ・ポンセ投手といった主力が故障離脱する厳しい状態だ。そんな中で、6日（日本時間7日）から、去年のワールドシリーズで死闘を演じたドジャースとの3連戦に臨む。ホワイトソックスに敗れた5日（同6日）の試合後、次のシリーズについて問