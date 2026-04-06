ファミリーレストラン『ココス』で「クッキー＆クリームフェア」がはじまる。2026年4月9日から売り出されるのは、パフェやクレープなど”クッキー＆クリーム”をテーマにした5つのデザート。しっとり＆ザクザクの食感を楽しめるというが、いったいどんなメニューなのか。アイスの王道フレーバーが贅沢デザートに2026年4月9日から5月上旬まで開催予定の「クッキー＆クリームフェア」。クッキー＆クリームがコンセプトのデザートが5