老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、加給年金の受給要件について説明します。Q：現在64歳、厚生年金を受給中。加給年金というものがあることを先日知りました。自分は受給対象者でしょうか？「現在6