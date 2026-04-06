静岡県在住の40代女性・Mさんは高校生の時、2人の青年に助けられたことがある。【プレイリスト】音声で聞く体験談帰り道に貧血を起こして、自転車で事故。顔と足を打って苦しんでいると......。＜Mさんからのおたより＞私が高校生の頃の話です。学校帰りに貧血を起こし、坂道で電柱に激突する事故を起こしてしまいました。田舎道だったので、周りには誰もいなかったのですが、若い2人組の男性が車で通りかかり......。顔と足の痛み