染色体の末梢部分で“寿命の物差し”である「テロメア」。細胞分裂で短くなるこの部分を、伸ばすことに成功した「ストレスフリー療法」とは？血流をよくして若返りホルモンを増加させることで見えてきた若返り＆長寿の可能性─。【写真】アラフィフ以上は必読？了紱寺健二先生の話題の著書ストレスこそ病気の根源不老不死。それは太古の昔から先人たちが追い求めてきた人類の夢。古代中国でも秦の時代、始皇帝に命じ