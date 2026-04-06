優秀でも昇進したがらない人がいる。彼・彼女らは何を考えているのか。心理学者の榎本博明さんは「仕事人間のなれの果てを知り、自分たちはそうなりたくないと思っている」という――。（第1回）※本稿は、榎本博明『すぐに「できません」と言う人たち』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Murat Deniz※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Murat Deniz■「最低限しか働かない」のは悪なのか上昇志向