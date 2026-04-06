イングランド協会（ＦＡ）カップ準々決勝（５日＝日本時間６日、ロンドン）、日本代表ＭＦ田中碧（２７）が所属するリーズが敵地でウェストハムをＰＫ戦の末に下し、準決勝進出を決めた。先発出場した田中は先制弾を決め勝利に貢献した。前半分、田中は中央付近から左にパスを出し、ペナルティーエリア内まで走り込む。折り返しを受けると、相手選手をかわして左足を振り抜きゴールネットを揺らした。今季公式戦４得点