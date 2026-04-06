◆米大リーグナショナルズ６―８ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、敵地・ナショナルズ戦で先発し、５回９０球を投げて、５安打２本塁打、３四球、日米通じて自己ワースト６失点の内容で、今季初勝利はお預けとなった。直球の最速は９８・７マイル（約１５８・８キロ）。試合後、取材に応じた右腕は「１巡目にそのスライダー系で、早めに打