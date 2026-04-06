毎日のスキンケアをもっと楽しくしたい方に♡ロングセラーの角質ケアアイテムから、クロミとウサハナの限定デザインが登場しました。見た目の可愛さはもちろん、つるつる肌へ導く実力派のケアアイテムとしても人気。使うたびに気分が上がる特別な一本で、毎日のケア時間を心地よく彩ってみてください♪ ポップで可愛い限定パッケージ 今回のコラボは、どこか懐かしい平成レトロな雰囲気が魅力。ギンガムチェ