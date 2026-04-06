人気レースクイーンの央川かこ（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ブラック・コス姿を披露した。「SUPERFORMULARd.2VANTELINTEAMTOM'Sは36号車が14位、37号車がリタイアと悔しい結果となってしまいましたが、まだまだ開幕戦なので今後のポイント獲得に期待して次戦のオートポリスも応援よろしくお願いします」とつづり、ブラック・コス姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「最高に美し