【ニューヨーク＝木瀬武】５日夜（日本時間６日午前）のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格が一時、前営業日終値比３・５％高の１バレル＝１１５ドル台半ばまで上昇した。３月９日以来、約４週間ぶりの高値水準となる。トランプ米大統領が米紙のインタビューなどで、イランとの停戦協議がまとまらなければ発電所などを破壊すると表明し、中東情勢の悪化が懸念された。ト