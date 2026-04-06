2026年3月18日、航空自衛隊千歳基地で任務を終えた警備犬2頭の除隊式が行われ、同基地の公式X（@jasdf_chitose）がその様子を報告しました。除隊したのは、シェパードのアトム号とシシマル号（ともにオス・10歳）です。任務に多大な貢献をした2頭は、隊員達から感謝と敬意をもって見送られました。今後は一般家庭への引き渡され、新たな家族の下で第2の犬生を迎えます。【写真】老いても立ち姿はピシッ！除隊式に出席したシェパー