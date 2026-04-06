NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月7日放送の第7話では、亀吉（三浦貴大）のもとへと嫁いだりん（見上愛）が懸命に奥田家に尽くす。 参考：『風、薫る』はなぜ主人公を2人にしたのか視聴者も巻き込まれる明治の変革期 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 直美（上坂樹里）が仕事場のマッチ工場で盗難事件に巻き込ま