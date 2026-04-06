私はタマキ。休日に母から突然、「来月旅行に行こう」と有無を言わせない口調で電話がきて、身構えました。過去の旅行では突然不機嫌になって怒鳴られたり、重い荷物を当然のように押し付けられたりして、毎回ストレスがひどかったのです。仕事を理由に断ろうとすると、母は遮って「休めばいい」「娘のくせに冷たい」「何のために生んだと思ってるの！」とこれまた暴言の嵐。拒否すると余計にひどくなるので電話を切ることもできず