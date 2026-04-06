＜レコム・サンコーストクラシック最終日◇5日◇レイクウッド・ナショナルGC コマンダーC（フロリダ州）◇7133ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーは最終ラウンドが終了した。〈写真〉石川遼のスイングが原点回帰している！日本勢で唯一、決勝ラウンドに残った杉浦悠太は、5バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「69」と伸ばし、トータル8アンダー・53位タイで4日間を終えた。スタートの10番でダブルボギーを叩きな