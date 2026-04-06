＜バレロ・テキサスオープン最終日◇5日◇TPCサンアントニオ オークスC（テキサス州）◇7438ヤード・パー72＞メジャー今季初戦「マスターズ」の前哨戦となる大会は、前日順延になった第3ラウンド（R）と最終Rが行われた。【写真】 松山英樹のスイングに隠された秘密1打差の2位タイで最終Rを迎えた久常涼だったが、4バーディ・4ボギーの「72」と伸ばせず。トータル13アンダーの8位タイで米初優勝とはならなかった。マスターズ出場