「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）阪神が今季初のサヨナラ負けを喫した。１-１で迎えた九回、桐敷がモンテロに左翼へサヨナラ弾を浴びた。チームの連勝は３でストップ。対広島戦の連勝も８で止まった。先発・高橋は６回５安打１失点。打線は広島先発の栗林の前に苦戦していたが、０−１の八回に近本が左犠飛を放って同点に追いついた。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は「阪神の走塁に対する意識の高さを感じた