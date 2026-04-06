「ジャイアンツ２−５メッツ」（５日、サンフランシスコ）メッツが逆転勝ちで３連勝。今季２度目の先発登板となった千賀滉大投手は５回２／３を５安打２失点で、今季初勝利はならなかった。千賀は三回まで無安打投球。一〜三回にかけて５者連続三振に仕留めるなど、完璧に近い立ち上がり。１−０の六回は先頭の内野安打から２死二塁までこぎつけたがチャプマンに左へ適時二塁打。ディバースには中前適時打を浴び勝ち越しを許