「ガーディアンズ−カブス」（５日、クリーブランド）ダブルヘッダーの第２戦にカブスの今永昇太投手が先発し、六回途中３安打で降板した。打者１９人に９２球を投げて４三振を奪い、与四球１だった。今永は六回は先頭のクワンに右への二塁打を浴びたところで降板。２番手で登板したブラウンが四球を与えるなど１死一、二塁とし、適時打と犠飛で２点を返された。さらに四球と適時打で３−３の同点に。この時点で今永の勝ちが