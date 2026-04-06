【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、Production I.G制作によるアニメ「リラックマ」の主題歌として書き下ろした新曲「stay with me」を配信リリース！さらに、幾田りらが主題歌に加えナレーションも担当する同アニメが、4日あさ9時25分よりTBSにて放送開始となった。楽曲「stay with me」は、寄り添うよ