【モデルプレス＝2026/04/06】Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）がMCを務めるTBS系冠番組「テレビ×ミセス」（よる9時／※初回放送はよる8時55分〜）が4月6日よりレギュラー放送をスタート。初回放送を前に、メンバーから意気込みコメントが到着した。【写真】29歳人気バンドボーカル「韓国アイドルのよう」ファン衝撃の青髪ビジュ◆ミセス、“これぞテレビ”な王道企画に挑戦本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし