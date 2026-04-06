「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年4月1日、自身のインスタグラムを更新。ふわっとした白いトップス服を着こなすショットを披露した。「かわいすぎてひっくり返りました！」生見さんは、羽の絵文字を添えて、白い服を着用し膝をかかえた姿やアップショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ふわふわ素材の半袖を着用。ふわっとした雰囲気のヘアスタイルで、膝をかかえていた。2枚目では、頬