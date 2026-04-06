飛距離UPの為のキレのいい回転ができる右脚の使い方 右脚は左脚中心の回転をサポートし、腰の水平回転を補う役目を負う ここで右脚の正しい使い方に関して、付記しておきたいポイントがあります。バックスイングでは右ヒザの向きができるだけ変わらないように頑張り、ダウンスイングにおいても右ヒザがすぐに左ヒザの方向に流れないように右脚を粘らせておきます。でも右ヒザや右脚がその位置のままで頑張っていると、腰の