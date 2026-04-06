夫婦の地雷ワード『子どもの弁当つくるなら、オレの分もついでにつくってよ』 何も手間がかからないような言い草 保育園のイベントなどで子どもに弁当が必要なとき、「早朝から支度しなきゃ」と夫の前で口にした際、屈託ない口調で放たれるひと言。夫が弁当にしたい理由は、単に昼食代を浮かせたいだけのケースが多く、「ついでに」の言葉には「一人分つくるなら労力同じでしょ」という間違った認識も見え隠れします