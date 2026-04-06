３つの柱「バウンダリー」「アサーティブコミュニケーション」「対話」 最近はバウンダリーに言及している媒体を多く見かけますが、「境界線」は他者との間に線を引いて自分を守るもの、と誤解されているむきもあるように感じます。それもまちがいではありませんが、自分を守り大切にすると同時に、相手を傷つけず、尊重するためのライフスキルだということを忘れてはいけません。 自分を確立・独立させ