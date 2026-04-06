イランは中距離弾道ミサイル1000発以上保有、戦争さらに数カ月続く可能性 イスラエルのメディアによると、イランは依然としてイスラエルに到達可能な中距離弾道ミサイルを1000発以上保有していると指摘。 現在の攻撃ペースを考えると戦争は「さらに数カ月続く」可能性。戦争前イランは中距離弾道ミサイルを約2000発保有していたと見られる。ヒズボラの兵器庫に8000発～1万発の短距離ロケットも保有。