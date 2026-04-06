日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3303（+48.0+1.47%） ホンダ1285（+16+1.26%） 三菱ＵＦＪ2789（+27.5+1.00%） みずほＦＧ6511（+43+0.66%） 三井住友ＦＧ5434（+61+1.14%） 東京海上7406（+163+2.25%） ＮＴＴ158（+0.2+0.13%） ＫＤＤＩ2710（-35-1.28%） ソフトバンク215（-3.8-1.74%） 伊藤忠2060（+18+0.88