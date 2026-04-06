【本日の見通し】有事のドル買い優勢も、米国市場までは動き限定的か 本日はイースターマンデーで、欧州市場が休場。オセアニア市場やアジア市場の多くも休場となる。米国市場は再開となるが、それまでは参加者が少ない中で落ち着いた動きになる可能性がある。 トランプ大統領はホルムズ海峡を開放しなければイランの発電所や橋を攻撃すると再度警告。また自身のSNSで「火曜日午後8時（日本時間8