東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.67高値159.81安値159.43 160.22ハイブレイク 160.02抵抗2 159.84抵抗1 159.64ピボット 159.46支持1 159.26支持2 159.08ローブレイク ユーロドル 終値1.1519高値1.1549安値1.1514 1.1576ハイブレイク 1.1562抵抗2 1.1541抵抗1 1.1527ピボット 1.1506支持1 1.1492支持2 1.1471ロ&#12