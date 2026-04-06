元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜さんが、カジュアルコーデの最新ショットを披露した。６日までに自身のインスタグラムを更新し「新年度だけど特にこれといった変化はありませんが、最近の悩みは毎日何着ようか迷うことです。３月はとにかくゆっくりしてたくさん食べました」と近況報告した。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「笹崎里菜の日常チャンネル」では、３月３１日にアップした最新回で近況を語った。「【楽屋雑談