◆米男子ゴルフツアーテキサス・オープン最終日（５日、テキサス州ＴＰＣサンアントニオ＝７４３８ヤード、パー７２）前日未消化の第３ラウンド後、１打差２位で最終ラウンドを出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、４ボギーの７２で回り、通算１３アンダーで８位だった。ツアー初優勝に届かず、２年ぶりのマスターズ（９〜１２日、ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ）出場はならなかった。１番で３メ