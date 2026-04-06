◇米国男子ゴルフ下部ツアーレコム・サンコースト・クラシック最終日（2026年4月5日レイクウッド・ナショナルGC＝7133ヤード、パー71）最終ラウンドが行われ、49位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は5バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの69で回り、通算8アンダーの53位で大会を終えた。