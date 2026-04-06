大人気のフルーツパーラー「果実園リーベル」日比谷シャンテ店では、2026年4月1日から平日限定でパフェ食べ放題を開催しています。夢のようなラインアップ♡日比谷店で、平日の14時から数量限定で販売している「パフェ食べ放題メニュー」。食べ放題メニューは、フルーツがたっぷり乗った日替わりパフェをはじめ、カレーやパスタといったフードメニューも合わせて、計7品。「チョコバナナいちご」、「柑橘」、「トロピカル」、