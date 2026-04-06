10月9日に劇場公開されるアニメ映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』の声優キャストとして石橋陽彩、永瀬アンナ、土屋神葉、玉木宏が出演することが決定。あわせて特報映像が公開された。 参考：阿部暁子の小説『どこよりも遠い場所にいる君へ』アニメ映画化決定劇中歌はとたが担当 原作は、2025年に『カフネ』で第22回本屋大賞を受賞した阿部が2017年に刊行した、少年少女の揺れる想いと秘密が複雑に絡み合う青春小説。