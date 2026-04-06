３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６７銭前後と前日と比べて７銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円８８銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高だった。 米労働省が３日発表した３月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月から１７万８０００人増え、失業率は４．３％と前月から０．１ポイント低下した。米労働市場の底堅さが示