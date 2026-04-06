６日の東京株式市場は強弱観対立のなか方向感が見えづらく、前週末終値を挟んで不安定な値動きが予想される。不透明感の強い相場環境で取引時間中のニュースフローに左右される地合いとなりやすく、５万３０００円台を割り込む場面もある一方で、買い戻しの動きが強まるケースも考えられる。そうしたなか、足もと１バレル＝１１０ドルを超える水準まで高騰した原油先物価格の動向には神経質となりそうだ。前週