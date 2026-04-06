黄砂が大陸からやってくる？ 気象庁の黄砂解析予測図によりますと、きょう（6日）西日本を中心に日本列島に黄砂が飛来する見込みだということです。 【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？黄砂シミュレーション ▶６日（月）～９日（木）黄砂シミュレーション画像 ６日（月） ７日（火） ８日（水） ９日（木） 飛来が予測されるエリアでは、洗濯物などを屋外で干す際は注意が必要です。また目、