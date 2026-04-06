開催：2026.4.6会場：オラクル・パーク結果：[ジャイアンツ] 2 - 5 [メッツ]MLBの試合が6日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとメッツが対戦した。ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するメッツの先発投手は千賀滉大で試合は開始した。2回表、6番 マーク・ビエントス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 SF 0-1 NYM6回裏、3番 マット・チャプマン 2球