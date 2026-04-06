【一発アウト】クレーム客を逆上させるNG対応・ワースト1とは？穏やかに話していたお客さまが途中で突然キレるのは、対応が自分の期待を裏切ったと感じるから。そんなときは、相手の怒りの強さに合わせて謝り、怒った理由を聞き取り、その不満をまず肯定することが、興奮をしずめて対話を立て直すポイントだ。そこで参考にしたいのが、『クレームは「最初の30秒」で9割解決 クレーム対応 最強の話しかた［完全版］』（ダイヤモンド