開催：2026.4.6会場：ナショナルズ・パーク結果：[ナショナルズ] 6 - 8 [ドジャース]MLBの試合が6日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとドジャースが対戦した。ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。3回表、1番 大谷翔平 4球目を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 WSH