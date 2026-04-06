ザルツブルクの日本代表FW北野颯太が、チームを勝利に導く今季6点目を挙げた。ザルツブルクは5日、オーストリア・ブンデスリーガ第25節でハルトベルクと対戦し、1−2の逆転勝利を収めた。この試合で先発し後半アディショナルタイムまでプレーした北野は、カリム・コナテの同点ゴールで1−1のイーブンに戻した直後に決定的な仕事を果たす。58分、カウンターからロングボールのこぼれ球を前向きに回収したエドモンド・ベイド