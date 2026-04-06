通信大手KDDIは2026年3月、子会社で起きた不適切な取引に関する調査報告書を公表しました。そこで明らかになったのは、7年で2461億円に上る架空取引が行われていたという信じがたい事実でした。報告書で明らかになった“カネの流れ”とは？詳しく解説します。（公認会計士白井敬祐）「事業の99.7％は架空取引」明らかになった衝撃の事実2026年3月31日、通信大手KDDIの子会社であるビッグローブおよびその子会社であるジー・