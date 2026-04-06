6日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝159円66銭前後と、前週末午後5時時点に比べ8銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円86銭前後と33銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース