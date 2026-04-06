エンゼルスのジョー・アデル外野手（26）が4日（日本時間5日）のマリナーズ戦で3度のホームランキャッチを決め、1対0の勝利に大きく貢献したことについて、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は「歴史に残る守備パフォーマンスの一つ」と伝えた。最初のホームランキャッチは初回。右中間フェンス際で黄色いラインを大きく越える跳躍を見せ、カル・ローリーの今季1号となるはずの打球を阻止した。8回にもジョシュ・ネーラ