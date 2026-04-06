Mrs.GREENAPPLEが司会を務めるTBSバラエティー「テレビ×ミセス」（月曜後9・00）がきょう6日、レギュラースタートする。初回放送は午後8時55分から。ミセスと、さまざまな人やモノがかけ算していく番組で、初回ゲストは歌手の郷ひろみ。名曲「GOLDFINGER’99」でコラボする。テレビならではの体を張る企画にも挑戦し、特番で共演して話題となったお笑いコンビ「チョコレートプラネット」とのコラボも行われる。初回放送