成長期の子どもに何を食べさせたらいいの？そんな疑問を持つ親は多いはず。特にスポーツを頑張っていると、脂質が多い鶏もも肉よりも、たんぱく質が多いと言われるささみやむね肉の方がいいのでは？と思って日々の食事作りをしているかもしれない。長年、サッカー選手の長友佑都さんを支えてきた専属シェフの加藤超也さんは、鶏もも肉もささみやむね肉も「どちらも食べてほしい」と推す。子どもも飽きないレシピをまとめた『鶏が主