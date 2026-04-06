Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 定例の打ち合わせや会議、商談など忙しい毎日。準備だけでも大変なのに、終わった後の「議事録作り」に悩んでいる人も多いのでは。一語一句漏らさずメモしようとすると内容に集中できず、後から整理するのにも膨大な時間がかかってしまいます。ところが、たった1台のAIボイスレコーダー