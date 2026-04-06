ドジャース逆転勝ちで2敗目は回避も…課題残るマウンド【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦に先発。5回90球（ストライク57球）を投げ、5奪三振3四球、5安打6失点。日米を通じて自己ワースト失点で降板し、今季初勝利はならなかった。試合後には報道陣の取材に応じ、胸中を明かした。今季初勝利を目指す佐々木は、2回まで