年間20校以上を指導する塩多雅矢さんが解説するスローイングのNG動作スローイングのミスに悩む選手は少なくない。正しいフォームを意識しても、適切なリリースができず、ボールが逸れてしまうことはないだろうか。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、「リリース」の考え方が重要だと強調する。中学軟式の強豪として知られる東京・上一色中で投手コーチを務め、2022年の全国制覇に貢献し